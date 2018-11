Universidade Federal do Ceará oferta cursinho gratuito para estudantes da rede pública de Sobral

Com o apoio da Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, o projeto Espaço Novo Acadêmico (ENA), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Sobral, oferta curso pré-vestibular para estudantes da rede pública do município que estejam se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados deverão se inscrever no processo seletivo, entre os dias 03 de dezembro e 31 de janeiro de 2019, por meio do site oficial do ENA.





As provas serão realizadas no dia 7 de fevereiro, a partir das 18h, na Faculdade de Medicina (FAMED) de Sobral. Somente após a aprovação no certame, os alunos poderão se matricular no projeto, que tem como objetivo realizar um trabalho de progressão social, no qual o acadêmico de Medicina ajuda a realizar uma transformação cidadã e social de estudantes auxiliando-os no ingresso na Universidade. Cerca de 80 estudantes da rede pública já foram beneficiados.





O ENA é totalmente gratuito para os alunos de escolas públicas e funciona como um cursinho pré-vestibular, com aulas voltadas principalmente para o ENEM, oferecendo materiais didáticos e online, laboratórios de redação e planos de estudos. As aulas são ministradas por acadêmicos de Medicina.





- Faça as inscrições, clicando AQUI