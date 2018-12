Bancada do MDB se reúne com Jair Bolsonaro e falam em independência partidária e apoio ao desenvolvimento do Brasil

Na tarde desta terça-feira (04) a bancada do MDB da Câmara Federal participou de uma reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O encontro foi realizado no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, local onde a equipe de transição está trabalhando.





Durante o encontro parlamentares da sigla trataram sobre independência partidária no novo governo. De acordo com Moses Rodrigues (MDB-CE), o posicionamento não exclui responsabilidades no processo de desenvolvimento do país. “Nos comprometemos de ajudar no crescimento do Brasil, aprovando políticas de geração de emprego, por exemplo. Nosso posicionamento é de responsabilidade, apesar do partido defender uma sigla independente”, destacou o parlamentar cearense.