Ladrão morre após troca de tiros na zona rural de Santana do Acaraú

O corpo de Francisco Orilano do Nascimento (Belon), foi encontrado por moradores na manhã desta terça-feira (4), na estrada que liga Santana do Acaraú a comunidade de Riacho Verde,. Segundo declarações de testemunhas, quatro homens armados em duas motocicletas realizaram um arrastão na noite desta segunda-feira (3), na comunidade de Pistola, ainda de acordo com as testemunhas, houve uma troca de tiros entre os bandidos nas proximidades da comunidade de Equitós, e um dos ladrões foi baleado.





Somente na manhã de hoje (4), o corpo foi encontrado às margens da estrada. Belon era fugitivo por diversas vezes da cadeia pública de Santana do Acaraú e de Sobral. Em 18 de março de 2017, ele havia sido baleado, foi socorrido para a Santa Casa e fugiu. Uma equipe da Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.