Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas prende duas mulheres e apreende mais de 7 kg de maconha

Duas ações realizadas, nessa quarta-feira (5), por policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas resultaram em duas prisões, além da apreensão de drogas e outros objetos ilícitos apreendidos nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, ambas pertencentes à Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19). No total foram apreendidos 7,783 kg de maconha. Ana Jéssica Oliveira de Souza (29) e Patrícia Maria Veloso e Silva (37) foram detidas e encaminhadas, respectivamente, para as unidades da Polícia Civil do Estado do Ceará dos dois municípios, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis às ocorrências.

As diligências foram iniciadas a partir de denúncias feitas à Polícia Civil, acerca de um imóvel situado na Rua Rui Barbosa, em Juazeiro do Norte, onde funcionava um ponto de venda de drogas, além de ser utilizado para guardar armas de fogo. De posse de todas as informações necessárias, a equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, comandada pelo delegado Felipe Marinho, seguiu até o endereço citado.





No local, os policiais encontraram uma mulher identificada como Ana Jéssica Oliveira, que não possuía antecedentes criminais. Foram feitas buscas no local, e os agentes de segurança acharam 2,83 kg de maconha, divididos em dois tabletes; duas balanças de precisão; R$ 605,00 em espécie e outros objetos utilizados para o tráfico de drogas. Jéssica recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia Regional de Juazeiro, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O material apreendido também foi levado para a unidade da PCCE.





Dando continuidade ao trabalho, os policiais do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas se encaminharam até a cidade do Crato, mais precisamente para um apartamento onde teriam drogas e estaria a pessoa responsável por distribuir os entorpecentes na região. Chegando ao local, na Rua do Recreio, os agentes encontraram uma mulher chamada Patrícia Maria. Com ela foram encontradas 100 g de maconha, uma balança e um caderno com anotações referentes ao tráfico.





Ainda dentro dessa ação, a equipe foi informada que em outro imóvel haveria uma bolsa contendo outros materiais ilícitos. Os policiais seguiram para a referida casa, propriedade que estava desocupada, onde em um dos cômodos encontraram uma bolsa contendo 5,6 kg de maconha, divididos em seis tabletes, e R$ 440,00 em dinheiro. Patrícia foi encaminhada até a Delegacia Regional do Crato, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.





Denúncia





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com informações que identifiquem suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o número (88) 99997-7275, que é WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte. O sigilo é garantido.





Fonte: Polícia Civil/CE