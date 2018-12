Policial militar surta na porta do Quartel e atira contra viatura

Um policial militar surtou na manhã desta terça-feira (18) quando se encontrava no Quartel da 2ª Companhia do 5º BPM, localizado ao lado do 34º Distrito Policial, na Rua Princesa Isabel, Centro. Por motivos ainda desconhecidos, o militar sofreu uma confusão mental, sacou uma arma de fogo e começou a fazer disparos, causando um corre-corre no quartel e na delegacia. Uma viatura que estava parada ficou com várias marcas de tiros.





O policial teve que ser contido pelos colegas de farda, que o desarmaram . Em seguida, ele foi levado para dentro do Quartel e lá permanece. A viatura de prefixo 5142 foi atingida com tiros no para-brisa e na parte interior. Por sorte, nenhum militar ficou ferido.





O caso deverá ser apurado pelo comando da Companhia e pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD).





(Fernando Ribeiro)