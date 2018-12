SOBRAL-CE: OBRA RECÉM-INAUGURADA JÁ ESTÁ ABANDONADA!

A Areninha ao lado do colégio Raul Monte, está às escuras, as lâmpadas estão quase todas apagadas e somente dois postes funcionam precariamente. Não faz nem 4 meses e já está abandonada. A Prefeitura e nem a Construtora consertam o serviço mal feito e ninguém cobra nada de ninguém. A lei de licitação obriga o construtor a reparação de qualquer defeito no prazo de cinco anos. Já foi pedido várias vezes a Prefeitura e ninguém resolve nada. A Secretaria de Esportes também nada resolve e a população fica a mercê sem saber a quem reclamar. Enquanto isso, os jovens jogam no escuro mesmo, pois ninguém ouve os clamores da comunidade.





