Gestora de Talentos do UNINTA tem artigo publicado em revista multidisciplinar

A Profa. Ma. Rivalina Maria Macêdo Fernandes, Gestora de Talentos do Centro Universitário Inta (UNINTA) teve seu artigo científico “Competições de conhecimentos universitários: Método inovador de incentivo à aprendizagem” publicado na Id on Line, revista multidisciplinar e de psicologia que possui circulação internacional.





O estudo, que tem como objetivo discutir as competições de conhecimentos universitários como metodologia ativa de incentivo a aprendizagem, foi produzido pela psicóloga Rivalina Fernandes juntamente com as advogadas Julyanne de Oliveira e Athena de Albuquerque, e também com a pedagoga Martha Macedo.





A publicação reforça o compromisso dos colaboradores e professores da instituição com a pesquisa acadêmica, um dos principais pilares da educação superior.