Em jogo válido pela quinta rodada do Cearense, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral não saíram do 0 a 0, no estádio Romeirão. Com um ponto somado para cada, o Leão do Mercado continua em sétimo, com apenas quatro pontos somados, enquanto o Cacique do Vale permanece na quinta posição com sete.

Sobral Veja mais sobre: esporte