Um roubo a pessoa foi registrado na noite do último sábado, por volta das 20:00h, nas proximidades do Arco Nossa Sra. de Fátima, no Centro de Sobral.





A vítima foi um homem, que foi abordado por uma dupla armada de revólver em uma motocicleta. Os homens anunciaram o roubo, subtraindo o celular e uma certa quantia em dinheiro.





Os bandidos fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





(Sobral 24 horas)