SOBRAL-CE: BRIGA DE “CACHORRO” GRANDE ACABA COM “GATO”; VÍDEO

Em Sobral, a Enel “matou um gato de luz” criado pela prefeitura, na praça do bairro Renato Parente.

No final da tarde dessa última quinta-feira 11, uma equipe da companhia Italiana Enel, foi até a praça da feirinha do bairro e cortou o fornecimento de energia, que segundo eles, foi ligado pela prefeitura irregularmente.





Segundo um servidor da prefeitura, o município de Sobral tem uma dívida de cerca de 70 mil reais com a distribuidora de energia, e inaugurou a praça recentemente com uma ligação clandestina. Os moradores e feirantes foram os maiores prejudicados, pois o movimento fez as vendas caírem pelo menos 50% com a escuridão que gerou insegurança.





Uma viatura da guarda municipal dava suporte para garantir a ligação clandestina, mas com a chegada da imprensa os servidores receberam ordem de deixar o local sem “ressuscitar o gato.”

