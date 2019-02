Colação de Grau 2018.2 do UNINTA foi marcada pela emoção

Com a presença de aproximadamente 2 mil pessoas, entre formandos, familiares e amigos, ocorreu no dia 30 de janeiro a Colação de Grau 2018.2 do Centro Universitário Inta (UNINTA). A cerimônia, realizada no Palmeiras Country Club, acontece semestralmente e iniciou as celebrações dos 20 anos de fundação da Instituição de Ensino Superior (IES).





Nesta edição, que foi conduzida pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Dr Rômulo Carlos de Aguiar, a novidade ficou com a outorga de grau aos acadêmicos dos cursos de Biomedicina e Arquitetura e Urbanismo, que formaram suas primeiras turmas.





“Mais do que uma conquista individual, o momento representa uma vitória para nossa sociedade, que a partir deste momento poderá contar com centenas de novos profissionais formados com qualidade e excelência”, destacou o Pró-Reitor. Já o Orador Docente da cerimônia, Prof Me. Adilson João Tomé Manuel, do Centro de Carreiras de Arquitetura e Urbanismo, agradeceu a confiança dos pais e mães presentes.





“Senhores Pais, digo com afeto que nesses anos de intenso convívio e troca de saberes, abraçamos seus filhos e nos preocupamos com cada êxito e com cada desacerto. Eles sabem disso. Um bom pastor nunca desiste de buscar a ovelha perdida, e a ajuda a retornar ao caminho, quando necessário. Vocês nos emprestaram eles e agora nós os devolvemos com uma ponta de ciúmes. Afinal, nós os amamos também pelos últimos cinco anos. É por isso que gostaria também de lhes agradecer pela confiança que tiveram, depositando nesta instituição e no seu corpo docente essa etapa da formação educacional dos seus filhos’’, destacou.





A Oradora Discente da noite e nova enfermeira, Angeliza de Fátima Marques Arruda, destacou o empenho dos professores e dos familiares que sempre acreditaram e estimularam os graduados. A conquista também foi registrada nas redes sociais. Agora jornalista, Aleksandra Praciano Magalhães, compartilhou no Instagram sua alegria. “A frase ‘você alcança seus objetivos quando sai da sua zona de conforto’ nunca fez tanto sentido”, diz sua postagem.





Muito emocionada, a nova farmacêutica, Thainá Rodrigues Muniz, definiu a simbologia da Colação de Grau. “Esta solenidade é a concretização de um sonho, desejo e força. São os aplausos do alicerce do conhecimento, mais do que o recebimento de um título, uma nova caracterização pessoal, que reflete uma vida inteira, é jurar compromisso em prol do bem da comunidade, é trilhar o seu caminho sem esquecer quem faz parte dessa história”, colocou.





Na edição 2018.2 da Colação de Grau do UNINTA foi registrado a outorga de grau de acadêmicos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social.