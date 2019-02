Guarany arrecada mais de 65 mil líquido para distribuir entre as famílias das vítimas do incêndio no CT do Flamengo

Diretoria do Bugre anunciou que faria a doação da arrecadação antes da partida. Iniciativa pode ter ajudado no interesse do público em ir ao estádio.

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Guarany de Sobral, neste domingo, 10, foi acompanhada do estádio por seis mil pessoas, capacidade máxima para qual o Junco estava liberado. Destes, 5.750 foram pagantes e contribuíram diretamente para a ação do bugre em doar a arrecadação da partida para as famílias das vítimas da tragédia no Ninho do Urubu.





A renda bruta foi de R$ 117.750,00. Descontadas todas as despesas, sobrou para o Cacique do Vale R$ 65.510,31 e é exatamente este montante que será rateado entre as famílias das dez vítimas do incêndio no CT do Flamengo. Numa divisão igualitária, cada uma deve receber algo em torno de R$ 6.551 mil.





A diretoria do Guarany ainda não decidiu como fará o repasse da doação. Uma reunião interna está marcada para a tarde desta segunda-feira, 10, para discutir o assunto e entrar em contato com as famílias.





(O Povo)

