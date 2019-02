III Cerimônia do Jaleco de Biomedicina reuniu estudantes e familiares

O Curso de Biomedicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Vicente Landim, realizou na terça-feira (12) a sua terceira Cerimônia do Jaleco. O momento marcou o início do período de estágios para os acadêmicos, que dividiram o momento com familiares e amigos.





A noite contou uma homenagem ao professor do curso, Dr. Renan Oliveira, com um discurso feito pela acadêmica Sabrina Brandão. Em seguida, a oradora da turma, Jéssica Evellin, realizou o juramento do Biomédico, acompanhada por seus futuros colegas de profissão. Ocasião também contou com a entrega de rosas para os pais dos acadêmicos.





A estudante Anny Larissa Martins Freitas realizou, emocionada, um discurso em homenagem aos pais e familiares da turma. “Daqui a pouco somos nós que vamos querer cuidar de vocês e protegê-los para que possamos retribuir carinhosamente, desde às singelas palavras confortantes até aos calorosos beijos e abraços. Afinal, os muitos erros nos renderão acertos enormes. E nosso agradecimento é pela simples existência de todos vocês que estão aqui presentes ou não puderam vir. Cada lágrima que escorrerá de nossos olhos significará que a história de um amor entre pais e filhos é eterna.”





Estiveram presentes para compor a mesa da cerimônia, a Diretora do Centro de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves, a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Aguiar, o presidente do Centro Acadêmico de Biomedicina, Pedro Henrique, e o docente Dr. Renan Oliveira.