Moro autoriza permanência da Força Nacional de Segurança no Ceará por mais 30 dias

O ministro afirma que, após este prazo, a saída da tropa será gradual.

Os 406 homens da Força Nacional de Segurança (FNS) que estão no Ceará desde janeiro, deverão permanecer aqui por mais 30 dias. A informação foi confirmada, nesta sexta-feira (8), pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), através do seu titular, ministro Sérgio Moro. Ao fim deste prazo, as tropas sairão do estado de forma gradativa.





A informação encerra a polêmica sobre o assunto que vinha se arrastando desde o começo desta semana. Em Brasília, as autoridades avaliaram a necessidade de o reforço policial permanecer patrulhando as vias da Capital após a temporada de ataques e atentados contra prédios públicos e veículos do sistema de transporte coletivo. Nada menos, que 46 ônibus foram incendiados na Grande Fortaleza entre os dias 2 e 27 de janeiro.





Os 406 policiais da FNS estão atuando de forma preventiva nos terminais de passageiros, em patrulhamento nos corredores de ônibus, praças, além de ajudar na escolta de presos e na guarda de equipamentos da malha viária, como viadutos e pontes.





Retorno





O ministro Sérgio Moro confirmou a continuidade da presença da FNS no Ceará em entrevista a uma emissora de rádio na manhã desta sexta-feira, em Brasília. Segundo ele, após os 30 dias, a tropa vai ser transferida paulatinamente, mas podendo retornar imediatamente à Fortaleza casos os ataques sejam reiniciados pelos criminosos.





O estado aguarda, ainda, a chegada de, pelo menos, 100 agentes penitenciários de outros estados. Eles vão reforçar a segurança nos presídios da Grande Fortaleza hoje lotados de presos trazidos das cadeias públicas no interior, que foram desativadas. Mais de 80 cadeias foram fechadas por falta de segurança e de condições higiênicas.





(CN7)