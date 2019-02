SAÚDE NA UTI: Mulher sofre há 3 anos na fila do SUS à espera de cirurgia ortopédica

O Instituto Doutor José Frota está com 169 pessoas na fila de espera por procedimentos ortopédicos. Dona Irandir Menezes, de 55 anos, aguarda a cirurgia há 3 anos.





A Polícia Federal desarticulou a operação Fratura Exposta, envolvendo médicos ortopedistas vinculados às unidades da rede SUS.





Segundo a Polícia, entre 2013 e 2016, os investigados teriam recebido cerca de R$ 1.800.000 em vantagens indevidas.





Os procedimentos cirúrgicos feitos pelos SUS aconteceram no IJF, HGF e Hospital Universitário Walter Cantídio. Unidades onde alguns pacientes chegam a esperar anos para conseguir realizar cirurgia ortopédica.





A cadeira de rodas quebrada força dona Irandir Menezes a permanecer a maior parte do tempo na cama. Ela deixou de trabalhar como doméstica e ainda sente dores desde que foi atropelada por uma moto, em fevereiro de 2016.





Irandir passou três meses internada e retornou para casa com indicação de cirurgia da tíbia, quebrada no acidente. O acompanhamento de dona Irandir está sendo realizado no Instituto Doutor José Frota. Nos últimos três anos, já foram sete consultas. Mas, até agora, ainda espera na fila pela cirurgia ortopédica.





O pedido de aposentadoria, solicitado pela filha, foi negado pelo INSS. A cirurgia é a única possibilidade da senhora de 55 anos voltar a ativa.





A Secretaria Municipal de Saúde informou, por nota, que os hospitais públicos de Fortaleza estão com 169 pessoas na fila de espera por procedimentos ortopédicos no IJF. Ainda segundo o órgão, todos os casos estão sendo analisados, para que seja comprovada a procedência de cirurgias e aquisição de próteses. A reportagem perguntou qual posição na fila de espera dona Irandir ocupa, mas a Secretaria não informou.





(Tribuna do Ceará)