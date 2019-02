MULHER SOFRE SEQUESTRO RELÂMPAGO PELO EX-MARIDO EM SÃO BENEDITO; VÍDEO

Uma mulher sofreu um sequestro relâmpago na noite de ontem (quarta, 20), no município de São Benedito. A vítima foi identificada como Adrícia Maria Pinto de Sousa, 24 anos, residente na rua Noêmia Amaral.





De acordo com informações da Polícia, a mulher estava chegando em casa quando foi surpreendida pelo ex-marido em um veículo. O fato foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. No vídeo é possível ver o homem agarrando a vítima e a colocando no banco de trás do veículo, em seguida foge tomando rumo ignorado.





Ainda de acordo com informações da Policia, a mulher foi deixada no município de Graça algumas horas depois e conseguiu retornar para casa através de carona. O homem identificado como João Pedro Lopes, residente em Ibiapina, segue foragido.





A Polícia Militar está realizando diligências no sentido de realizar a captura do acusado.





(Ibiapaba 24 horas)