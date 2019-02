PM aposentado e guarda municipal discutem na feira da Sé e caso vai parar em delegacia

Desentendimento começou com um comentário do PM acerca dos veículos da guarda.





Um policial militar aposentado e um guarda municipal, que fazia a segurança na feira da Praça da Sé, no Centro da Capital, discutiram na manhã deste domingo (10) e o caso foi parar no 34º Distrito Policial.





O desentendimento ocorreu quando o aposentado, que estava no local como feirante, fez um comentário a respeito dos carros da Guarda Municipal de Fortaleza. A fala desagradou o guarda, que foi tomar satisfação com o homem, que estava armado.





A reportagem do Sistema Verdes Mares esteve na delegacia na manhã deste domingo e conversou com os guardas e com o policial aposentado, envolvidos na confusão. De acordo com o PM aposentado, o guarda o agrediu e tomou sua arma. Já a Guarda Municipal informou que a arma foi retirada do homem pois ele não quis se identificar e havia ameaçado os agentes.





O policial prestou depoimento e realizou o exame de corpo de delito. O agente também foi ouvido. A reportagem não teve acesso ao conteúdo dos depoimentos. O registro da ocorrência está em andamento.





(Diário do Nordeste)