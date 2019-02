UNINTA realizará o Encontro Presencial EaD 2018.2

A modalidade de Educação a Distância (EaD) do Centro Universitário Inta (UNINTA) Polo Sobral, realizará a partir do dia 13 de janeiro, o “Encontro Presencial EaD 2018.2”, que terá como base o cronograma geral elaborado pelos coordenadores nacionais de cursos, com atividades específicas, já disponibilizados a cada aluno.





A abertura do evento acontecerá no Centro de Convenções de Sobral e as atividades pedagógicas na sede do UNINTA, destinadas para toda comunidade acadêmica dos cursos de graduação em EaD. No encontro haverá a palestra do sociólogo Dr. Geovani Jacó, professor dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará, com o tema, “A ética profissional e a diversidade humana”.





Dentro da programação, o encontro oferecerá o Treino de Habilidades e Atitudes, como aulas práticas, apresentações de seminários, avaliação da CPA e apresentações de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) para alunos matriculados e aptos.





De acordo com o coordenador do Polo EaD de Sobral, o Prof. Me. Harley Gomes de Sousa, “o Encontro Presencial é parte integrante da proposta curricular dos cursos em EaD, reforça a noção de ‘educação e coletividade’ e não apenas de ‘instrução individual’. O evento propiciará aos alunos momentos face a face, com interações afetivas e simbólicas, possibilitando a troca de percepções e vivências”.





As inscrições podem ser realizadas através do link: even3.com.br/eadpolosobraluninta2018_2