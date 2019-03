Um roubo a pessoa foi registrado na manhã da última quinta-feira, dia 7, por volta das 06:00h, nas proximidades do antigo clube do BNB, no bairro Sinhá Sabóia.





Um homem caminhava em frente o BNB, quando foi surpreendido por um homem armado em uma motocicleta. O elemento anunciou o roubo, subtraindo sua carteira com vários documentos e dinheiro.





O ladrão fugiu em rumo ignorado.





(Sobral 24 horas)