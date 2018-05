Agentes da Segurança Pública de Sobral recebem premiações e prefeito anuncia novidade

A segunda premiação a agentes públicos de segurança de Sobral por apreensão de armas e resolução de inquérito foi realizada, na manhã desta quarta-feira, 9, no Quartel do 3º Batalhão da Polícia Militar.





Foram contemplados 24 policiais civis e 32 policiais militares, pela apreensão de 12 armas de fogo, 57 munições e a conclusão de 25 inquéritos policiais com indiciamento dos acusados por crimes dolosos contra a vida. O total da gratificação ultrapassou R$ 41 mil.









Novidade





Na ocasião, o prefeito falou sobre a integração das câmeras de vigilância municipal ao sistema da Polícia Rodoviária Federal, que irá possibilitar o acompanhamento e identificação de veículos em tempo real.





Com a sua implementação, o sistema permitirá, entre outras coisas, a identificação de veículos roubados e o roteiro percorrido, por meio do registro fotográfico das placas. Novos equipamentos (câmeras) estão em fase de licitação para a ampliação da cobertura do sistema no município. Os trabalhos devem ser iniciados em breve. (Via SPN)