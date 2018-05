Deputado Moses garante micro-ônibus adaptado para Sec. de Saúde de Pacoti

O deputado federal Moses Rodrigues (MDB) garantiu através de emenda parlamentar o repasse de R$ 300 mil para a aquisição de um micro-ônibus adaptado para o transporte de passageiros portadores de deficiência e com dificuldade de locomoção, para ser usado pela Secretaria de Saúde de Pacoti, no Maciço de Baturité. O empenho foi publicado pelo Fundo Nacional de Saúde nesta segunda-feira, 07.