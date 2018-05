Menino "acorda" após os pais assinarem doação de órgãos

Pais de Trenton McKinley já haviam tomado a decisão, quando ele contrariou todas as probabilidades médicas.





O menino Trenton McKinley, de 13 anos, ficou gravemente ferido e recebeu um duro diagnóstico dos médicos. Os pais tomaram a decisão de doar seus órgãos, mas ele contrariou todas as previsões e recuperou a consciência em um hospital do Alabama.

Trenton McKinley acordou e contrariou o diagnóstico dos médicos no Alabama (Foto: Jennifer Nicole Reindl/Reprodução/Facebook)





De acordo com a "People", o acidente ocorreu há cerca de dois meses, quando McKinley estava na casa de um amigo. Ele estava em um pequeno trailler puxado por um buggy infantil. O amigo parou repentinamente e o veículo tombou.





"Eu bati no concreto e o trailler caiu sobre a minha cabeça", disse McKinley após acordar à emissora de TV americana Fox 10. "Depois disso, não lembro de nada". O garoto sofreu um trauma cerebral grave – sete fraturas no crânio.





"Tudo o que vi foi uma maca com os pés para fora balançando. Ele ficou morto por cerca de 15 minutos. Quando o ressuscitaram, me disseram que ele nunca mais voltaria ao normal. Me disseram que os problemas de oxigenação seriam tão ruins para o cérebro que permaneceria como um vegetal se conseguisse sobreviver", disse a mãe de McKinley, Jennifer Reindl.





O menino permaneceu desacordado por todo o tempo, até que os pais assinaram a doação de seus órgãos após o duro aval dos médicos. Ele respirava com a ajuda de aparelhos e chegou a passar por três cirurgias, mas não havia reagido ainda.





"Um homem responsável pela doação de órgãos veio e conversou com a gente sobre a doação de cinco órgãos para o hospital infantil, o que salvaria cinco crianças. Nós dissemos que sim", disse a mãe Jennifer Reindl à CBS News.





Mas, no mesmo dia, para surpresa dos pais e de todo o hospital, o menino começou a mostrar novos sinais. "No dia seguinte, estava agendado o teste final de ondas cerebrais para comprovação total da morte, mas os sinais vitais aumentaram", contou Reindl.





"Não há outra explicação que não seja Deus. Não há outra. Inclusive os médicos disseram isso", completou Reindl.





Fonte: G1