QUE PAÍS É ESSE? ENVOLVIDOS NA MORTE DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA CECÍLIA JÁ FORAM SOLTOS

Bandidos presos por envolvimento na morte da estudante universitária Cecília Rachel Moura já estão novamente soltos nas ruas de Fortaleza. A permanência deles atrás das grades foi apenas questão de horas. Apesar do grande esforço feito pelas autoridades policiais para uma resposta rápida e eficiente no esclarecimento do crime e na identificação e prisão de seus autores, o trabalho não teve o resultado recompensado na Justiça. Com poucas horas da prisão, os acusados foram levados da delegacia para uma audiência de custódia e liberados pela Justiça com o aval do Ministério Público. Na tentativa de reverter tal situação, o promotor Felipe Diogo Frota, da 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Fortaleza, encaminhou à Justiça a denúncia contra os sete acusados e, ao mesmo tempo, solicitou que todos permaneçam presos até o julgamento. Se o juiz acatar, será mais trabalho para Polícia, sair de novo atrás dos criminosos, o que vai representar desgaste para os agentes e mais custos ao estado. Assim, funciona nossa Justiça.





Blog do Fernando Ribeiro