Matéria do Governo do Ceará mostra que Cid estava à frente da construção do Aquário

Ministério Público do Estado do Ceará deve usar essa e outras provas para denunciar o ex-governador.





O ex-governador Cid Gomes (PDT) tenta se livrar de mais um escândalo. A bola da vez é o Aquário do Ceará. O FG se faz de desentendido e procura distribuir a culpa para quem fazia parte de sua gestão. Mas no próprio site do Governo do Ceará , a assessoria de Cid à época comemora o fechamento de parceria nos Estados Unidos para levar à frente mais uma obra megalomaníaca.

Cid assinando a parceria com a ICM Reynolds nos Estados Unidos



Na matéria, o então governador aparece assinando o contrato de parceria com a ICM Reynolds, empresa que iria fazer o Aquário — atualmente o equipamento é só um amontoado de concreto e ferros retorcidos.





“O documento [contrato de parceria] terá vigência a partir da aprovação da mensagem na Assembleia Legislativa e de órgãos de acompanhamento de empréstimos internacionais, bem como da assinatura do financiamento junto ao Exim Bank, no valor de US$ 105 milhões. Estiveram presentes na formalização da parceria o chefe do Gabinete do Governador, Ivo Gomes; o secretário-chefe da Casa Civil, Arialdo Pinho; o secretário do Turismo do Turismo Bismark Maia; Lana Lennberg e Paul Bargman, representantes do Departamento do Comércio Norte-Americano; Tom Kanyon, prefeito de Grand Junction; Joe Ondrus, Peter DiGrazia e Roger Reynolds diretores da ICM Reynolds e representantes do congresso norte-americano e técnicos da empresa”, explica a matéria do Governo do Ceará de 27 de maio de 2011.









Em tempo





Caso a matéria no site do Governo do Ceará desapareça, confira os prints abaixo. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) tem mais uma prova de quem estava empenhado — com os dois pés e as duas mãos — na construção do Aquário.





Confira os prints

Fonte: Cearanews7