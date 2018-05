Estádio do Junco recebe a partida Guarany de Sobral x Pacajus dia 13 de maio

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), informa que a partida do Guarany de Sobral SC x Pacajus EC, acontecerá no Estádio Plácido Aderaldo Castelo, popularmente conhecido como Estádio do Junco, dia 13 de maio (domingo), às 15h30min.





O local da partida (que estava prevista inicialmente para ser realizada no Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia), foi alterado mediante a entrega de todos os laudos técnicos exigidos pelos órgãos competentes, que autoriza o Estádio do Junco a receber os próximos jogos do clube sobralense e demais eventos esportivos.