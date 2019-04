Açude Araras marca mais de 40% em sua capacidade

As fortes chuvas também trouxeram alegria para a nossa RegiãoNeste domingo, 7, um relatório da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), apontou que o reservatório do Açude Paulo Sarasate, localizado no município de Varjota, marcou 40,91% em sua capacidade.





Construído sobre o leito do rio Acaraú, o reservatório é o quarto maior do Estado, com cerca de 10% da capacidade do Castanhão, em Alto Santo. O reservatório, que tem nome oficial de Paulo Sarasate, sangrou pela última vez na quadra chuvosa de 2011.





O açude tem o papel de fazer a perenização e o controle do nível do rio Acaraú, além do abastecimentos das águas das cidades de Reriutaba, Ipu, Hidrolândia e Pires Ferreira. Também é responsável pela irrigação de uma área de 14 mil hectares, a geração de 6 mil watts de energia e a piscicultura (criação de peixes).





Fonte: SPN