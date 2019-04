Violência armada e sem trégua deixa 18 pessoas assassinadas no Ceará no fim de semana

Dezoito pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. Entre as vítimas estão três homens que acabaram mortos numa chacina na comunidade de Novo Croatá, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Somente no Município de Caucaia, quatro homicídios e latrocínios foram registrados nas últimas 72 horas.





Na chacina em São Gonçalo do Amarante, os três homens mortos crivados de balas foram identificados como Jonas Ferreira Queiroz Neto, José Valdenir Rodrigues de Oliveira e Antônio Augusto Fênix Gomes de Oliveira. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (5).





Na Capital, apenas dois casos de homicídios ocorreram no fim de semana, nos bairros Siqueira e Antônio Bezerra. Na Avenida General Osório de Paiva, uma tentativa de assalto terminou em tiroteio na tarde de sexta-feira (5), com um bandido morto e outros três baleados e presos. AHá dias, a quadrilha vinha assaltando pontos comerciais naquela região da cidade, integrante da Área Integrada de Segurança Dois (AIS-2).





Na Região Metropolitana de Fortaleza, 10 pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Caucaia (4), São Gonçalo do Amarante (3) e Maranguape (3).





Violência em Caucaia





A violência armada marcou o fim de semana em Caucaia. Ainda no começo da manhã de sexta-feira (5), um homem identificado como Jorge Henrique Carvalho Nunes Filho, 37 anos foi fuzilado ao sair de uma padaria localizada na Rua 147, esquina coma Avenida do Contorno Leste, no Conjunto Nova Metrópole. O crime foi praticado por um casal, que fugiu de moto.





No Distrito de Jurema, José Aldo do Nascimento foi morto, a tiros, na tarde de domingo.





Ainda na madrugada de domingo, um homem foi assassinado, a tiros, dentro do Restaurante Forasteiro, no Conjunto Nova Metrópole. E um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) aconteceu na estrada Velha do Icaraí.





Já no canteiro central da Avenida Mister Hull, nas proximidades do antigo Frigorífico Industrial de Fortaleza (Frifort), foi encontrado, na manhã de sábado (6), o corpo de Eldair Milton Silva dos Santos, 50, que teria morrido, supostamente, ao cair de uma motocicleta.





Mortes em Maranguape





Em Maranguape, três pessoas foram assassinadas no fim de semana. No sábado(6), ocorreram dois homicídios no intervalo de apenas três horas. O primeiro crime aconteceu por volta de 14h30, quando Francisco Jeová Marcelino da Silva, 21, foi morto, a tiros, no bairro Outra Banda. Já às 17h30, Antônio Emanuel Menezes de Abreu tombou morto a tiros nas margens da rodovia CE-065, na comunidade de Gereraú.





No domingo (7), um homem identificado apenas pelo apelido de “Gugu”, foi morto, a tiros, no Distrito de Amanari.





Crimes no Sertão





No Interior Norte, foram registrados quatro crimes de morte nos Municípios de São Luís do Curu, Bela Cruz, Viçosa do Ceará e Tianguá.





No Interior Sul, dois casos, nos Municípios de Aracati e Pedra Branca. Neste último, a Polícia investiga a morte de uma criança de apenas sete meses de vida, que deu entrada sem vida no hospital municipal local. Há suspeitas de que a criança tenha sofrido abuso sexual.





Em Aracati, um adolescente de 15 anos, morreu numa troca de tiros como policiais militares no bairro Tabajara. O menor já era conhecido das autoridades por envolvimento no tráfico de drogas e dizia ser integrante de uma facção criminosa. A troca de tiros ocorreu na tarde de sexta-feira, quando patrulhas do Batalhão BPRaio cercaram o local em busca de drogas.





No Município de São Luís do Curu, um homem identificado como Leonardo Pereira da Costa, 20 anos, foi encontrado baleado no leito do Rio Curu. Ele chegou a ser socorrido ao hospital local mas não resistiu.





Leôncio Ricardo de Oliveira, 47 anos, foi assassinado a golpes de faca, na noite de domingo (7), na localidade Sítio Lagoa do Padre, na zona rural de Tianguá.





Um homem foi morto a golpes de faca na cidade de Bela Cruz. Ele ainda foi levado para o hospital daquela cidade com a faca cravada no peito, mas faleceu logo depois.





Em Viçosa do Ceará, um homem de 69 anos, foi assassinado a golpes de faca. Pedro Marcondes Domingos foi morto na localidade de Porteiras, na zona rural.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)