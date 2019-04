Vereador de Itaitinga é preso sob suspeita da morte do presidente da Câmara Municipal

Uma operação policial realizada no começo da manhã desta segunda-feira (8) resultou na prisão do vereador Demétrius Sá, do Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A captura do político teria, supostamente, ligação com o assassinato do presidente da Câmara Municipal daquele Município, João Roberto de Oliveira Martins, em agosto do ano passado.





Desde o começo das investigações a Polícia não descartou a hipótese da ligação da morte do vereador com outros assassinatos ocorridos no Ceará. Coincidentemente ou não, a prisão do vereador de Itaitinga acontece menos de 24 horas após a captura, em Sergipe, do homem apontado como o matador dos traficantes Rogério Jeremias de Simo, o “Gegê do Mangue”; e Fabiano Alves de Souza, o “Paca”, integrantes da cúpula da facção criminosa PCC, no Ceará. Os dois foram assassinados em fevereiro.





Carlenilto Pereira Malta, 39 anos, cearense, natural de Mombaça (a 293Km de Fortaleza) foi capturado por agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da Superintendência da PF de Sergipe. A prisão aconteceu em uma casa luxuosa, na zona nobre de Aracaju.





Capturado





A prisão do vereador Demétrius Sá aconteceu em sua residência, por volta de 6 horas, quando o imóvel foi cercado por policiais civis fortemente armados e usando balaclavas (capuzes). Do local, ele foi trazido para Fortaleza.





O assassinato do presidente da Câmara Municipal de Itaitinga ocorreu por volta do meio dia de 31 de agosto do ano passado. João Roberto foi atingido com vários tiros disparados à queima-roupa quando parava sua caminhoneta importada na porta da Câmara Municipal. A mulher dele e um segurança ficaram feridos. O crime foi filmado pelas câmeras de segurança.





