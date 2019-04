DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Bom dia, vim aqui fazer uma denúncia de uma cena na qual presenciei ontem em torno das 21:00 horas no semáforo da Av. José Euclides Ferreira Gomes sentido para quem vem do Coqueiros para o Centro. Com a implementação do fotossensor no semáforo, acaba inibindo a passagem dos motoristas em horário de risco dando oportunidade para os assaltantes. Quando eu me aproximava do semáforo já tinha um veículo na minha frente que tinha acabado de parar no mesmo, então apareceram 3 indivíduos correndo em direção ao veículo, 1 pela esquerda e 2 pela direita, ao perceber a abordagem no carro o motorista empreendeu fuga, para evitar os meliantes eu entrei na Rua Pedro Viana."