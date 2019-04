Bandido sem perna que roubou carro na Baixada é baleado na Zona Norte; vídeo

Bombeiros foram acionados e levaram o ladrão para hospital na Zona Oeste.



O criminoso sem uma das pernas que assaltou um motorista em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, numa ação que viralizou nas redes sociais, foi baleado na noite desta segunda-feira, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Ele está hospitalizado no Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste carioca.





Segundo policiais do 41º BPM (Irajá), o ladrão, que não foi identificado, estava em um carro roubado quando foi baleado. Naquele momento, ele e comparsas faziam um arrastão. O resto do bando conseguiu fugir. Eles interceptaram um veículo onde estavam três policiais, que reagiram. Bombeiros foram acionados e, até o fim da noite desta sexta-feira, não havia informação sobre o estado de saúde.





O assalto que viralizou nas redes sociais aconteceu no sábado, na Rua João XXIII, no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu. As imagens de câmeras de segurança da via mostram bandidos em dois carros abordando o motorista de um Toyota Corolla prata. A vítima ainda tenta escapar do roubo voltando com o carro na contramão, mas é alcançada pelos bandidos. O flagrante do roubo em si já seria o suficiente para que as imagens ganhassem as redes. No entanto, o que chamou mais atenção foi o fato de um dos assaltante correr pulando com uma perna só em direção da vítima, segurando uma arma, durante o roubo. Confira!

Com informações do portal O Dia