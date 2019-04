Em grande estilo, Ceará estreia na Série A goleando o CSA por 4 a 0 no Castelão

Vozão faz grande partida e passa fácil pelo adversário, com dois gols de Ricardo Bueno.

O Ceará estreou na Série A do Brasileiro em grande estilo. O Vozão não tomou conhecimento do CSA e o goleou por 4 a 0, hoje à tarde no Castelão, para delírio da torcida alvinegra.





A partida, que também marcou a estreia do técnico Enderson Moreira, foi dominada amplamente pelo Vovô, com destaque para o atacante Ricardo Bueno, com dois gols marcados. Com a estreia animadora, o Alvinegro conquista seus primeiros 3 pontos, e com grande saldo, termina a rodada como líder da Série A. Na quarta-feira, o Vozão enfrenta o Cruzeiro fora de casa, às 19h30, no Mineirão.





O Ceará começou a partida faminto, com marcação agressiva no campo do CSA, não deixando o adversário jogar.

E assim, as chances do Vozão foram aparecendo com tranquilidade, primeiro com Ricardinho, batendo escanteio fechado para a defesa de João Carlos.





Em seguida, Ricardo Bueno dominou na área, chutou para defesa de João Carlos, e no rebote, Ricardinho tentou e cobertura, com Didira tirando em cima da linha.

Depois da chance do Ceará, o CSA, que voltava à Série A, equilibrou a partida e teve uma grande chance aos 16 minutos, com Apodi cruzando na cabeça de Patrick Fabiano, mas o atacante, livre de marcação, cabeceou para fora.





Já retomando a superioridade do jogo, o Vozão abriu o placar aos 19 minutos. Após jogada ensaiada, Samuel Xavier cruzou para Ricardo Bueno, que em bela cabeçada, abriu o placar para o Vovô: 1 a 0.

Mesmo tendo desperdiçado algumas chances, o Vozão conseguiu ampliar aos 33 minutos, com Leandro Carvalho, em finalização precisa após jogada individual: 2 a 0.





Foi quando aos 42 minutos, o VAR entrou em ação. Após contra-ataque rápido, Leandro Carvalho foi derrubado por Carlinhos e o árbitro marcou pênalti. Mas o árbitro Adriano Milczvski consultou o VAR após pedido e anulou a marcação.

E antes do fim do 1º tempo, ainda deu tempo para outra intervenção do VAR. Samuel driblou João Carlos fora da área e foi derrubado. O árbitro deu cartão amarelo, mas após revisão do VAR, mudou de ideia e aplicou o cartão vermelho.





Com a boa vantagem, o Ceará voltou para a etapa final disposto a controlar o jogo e segurar o resultado.

Após um período morno, com o adversário batido, o Ceará marcou o 3º gol aos 35 minutos. Bergson fez jogada pela direita, Ricardo Bueno ajeitou e João bateu colocado no cantinho: 3 a 0.





Com o jogo definido, ainda deu tempo para mais um gol de Ricardo Bueno nos acréscimos. Ainda houve um suspense com a checagem do VAR, mas o gol foi validado, com a torcida alvinegra lavando a alma com uma grande vitória na estreia da Série A do Brasileiro.





(Diário do Nordeste)

Foto: JL Rosa