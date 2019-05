Africana é presa no aeroporto de Fortaleza com cocaína presa no corpo por uma cinta

Uma africana foi presa em flagrante pela Polícia Federal, na noite desta quinta-feira (9), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A mulher, de 35 anos de idade, carregava cerca de dois quilos de cocaínas divididos em vários pacotes presos em seu corpo. A Polícia acredita que a africana agia como “mula” do narcotráfico.





De acordo com a Policia Federal,a africana (identidade não revelada) estava na fila do check-in para um voo internacional. O destino era Lisboa. Agentes da PF no terminal desconfiaram do comportamento da mulher na fila e decidiram abordá-la. A mulher apresentou muito nervosismo no momento em que os federais exigiram seus documentos.





Diante do comportamento da mulher, ela foi conduzida ao posto da PF e submetida a uma revista, tendo sido localizados os pacotes com cocaína presos em seu corpo, amarrada por uma cinta. Após a realização de um teste preliminar numa amostra do material colhido, e com resultado positivo para cocaína, a africana recebeu voz de prisão.





A estrangeira foi conduzida do aeroporto para a sede da Superintendência da Polícia Federal, em Fortaleza, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico internacional.



(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)