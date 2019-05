Após assassinar a mulher a facadas, homem foge e morre em acidente na estrada

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (9) em um acidente de trânsito horas depois de assassinar a esposa com golpes de faca. O caso ocorreu no Município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia apura se o desastre foi conseqüência de um ato suicida do motorista.





O assassinato da mulher foi registrado no começo da manhã, quando o corpo da vítima foi encontrado dentro da residência onde o casal morava. A Polícia suspeita que a mulher tenha sido morta ainda na madrugada. O marido fugiu antes da chegada da Polícia.





No entanto, já pela manhã, o suspeito se envolveu em um grave acidente, quando colidiu seu carro contra um caminhão no quilômetro 47 da BR-222. No acidente, ele acabou morrendo. Os corpos foram encaminhados à sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Os nomes das vítimas não foram, ainda, revelados pela Polícia.