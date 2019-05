VIII Intercursos UNINTA de Futsal Masculino recebe inscrições

A Coordenação do Curso de Educação Física do Centro Universitário INTA (UNINTA) promoverá durante os dias 20 e 21 de maio, o VIII Intercursos de Futsal Masculino. A competição, que será realizada no Palmeiras Country Club, é aberta aos estudantes e colaboradores do UNINTA e está prevista para acontecer no período da noite, das 18h às 22h.





De acordo com a organização do evento, as equipes poderão ter no mínimo 7 e no máximo 12 jogadores do mesmo curso. Além disso, todos os times deverão ser compostos por estudantes devidamente matriculados na instituição de ensino. Os interessados em participar do torneio poderão se inscrever até o próximo dia 13 de maio na Coordenação do Curso de Educação Física.





No ato da inscrição, os atletas devem apresentar comprovante de matrícula e cópia de documento com foto, além de contribuir com 2kg de alimentos. A competição terá entrega de troféus e visa proporcionar um momento de confraternização entre os estudantes e colaboradores do UNINTA.