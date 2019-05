POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL EM AÇÃO!

No início da tarde desta segunda-feira, dia 6, foi realizada uma apreensão de drogas no bairro Dom José.

Policiais militares receberam uma denúncia anônima, relatando que em uma residência no citado bairro funcionava uma "boca de fumo". Os PMs foram averiguar a denúncia, quando chegaram no local denunciado, constataram a veracidade dos fatos. No interior da residência os policiais encontram maconha, dinheiro e material utilizado para embalar a droga.





Três mulheres que estavam no interior da residência foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





(Sobral 24 horas)