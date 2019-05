CRUELDADE: HOMEM ESTUPRA CACHORRA NA CIDADE DE UBAJARA/CE

Um homem de 29 anos foi detido pela polícia militar após ser flagrado fazendo sexo com uma cachorra em Ubajara. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6), na Cachoeira do Boi Morto.





De acordo com a polícia militar, o homem estava tomando bebidas alcoólicas em um bar da localidade e depois que o estabelecimento fechou o suspeito ficou sozinho com o animal do lado de fora. Barulhos estranhos foram ouvidos pela proprietária do estabelecimento, que pensou que a cachorra estivessem sendo espancada, mas ao abrir o portão flagrou a cadela sendo estuprada pelo homem.





O homem foi preso pelo destacamento da PM de Ubajara e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá para a lavratura dos procedimentos legais. O nome do suspeito não foi divulgado.





Com informações do portal Ubajara Notícias

Foto ilustrativa