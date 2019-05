Grupo de idosos assistidos pelo NAPI visita Horto Didático do UNINTA

Na quinta-feira (02), o grupo de idosos assistidos pelo Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI), coordenado pela Profa. Angela Rodrigues, participou de uma visita ao Horto Didático da instituição. Na ocasião, foram apresentados os tipos de plantas que podem ou não ser utilizadas no dia a dia.





O grupo foi recebido pelos professores Esp. Hider Machado e Dra. Magda Turini, além de estudantes do curso de Farmácia que fazem parte da Liga Acadêmica de Plantas Medicinais de Sobral (LAPLAM), colaboradores do NAPI e estagiários da Faculdade Alencarina.





“O intuito é fazer com que a comunidade, principalmente os idosos, tenham acesso à informação, à mudas validadas e o conhecimento de como fazer de forma correta os medicamentos. Então colocamos as plantas parecidas lado a lado, para que eles aprendam a diferenciá-las, pois apesar da semelhança são espécies diferentes. Temos também plantas tóxicas para ensinar o que não deve ser utilizado”, explica o professor Hider.





O horto didático do UNINTA promove palestras e oficinas para acadêmicos e também para a comunidade em geral, com agendamento. Os visitantes podem levar para casa mudas validadas, que possuem certificação botânica, após receberem instruções sobre como utilizar as plantas na produção medicinal.