Capotamento deixa quatro policiais feridos na BR-222, em Forquilha

Os policiais foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, segundo a PRF.



Quatro policiais sofreram um acidente no km 195 da BR-222, em Forquilha, por volta de 19h deste domingo (5). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que os homens estavam capotou na via. A Secretaria de Segurança do Ceará (SSPDS) informou que o carro colidiu com uma árvore.





Conforme informações repassadas por policiais que atenderam a ocorrência à SSPDS, o motorista perdeu o controle do automóvel e colidiu com uma árvore. Os quatro agentes de segurança tiveram escoriações leve.





Os policiais, sendo três militares e um escrivão da Polícia Civil, foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, segundo a PRF. Eles dirigiam em direção a Fortaleza.





Com informações do DN