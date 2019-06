Com ajuda do VAR, Flamengo vence Corinthians e vai às quartas

Tecnologia valida gol de Rodrigo Caio no fim do jogo e define triunfo rubro-negro por 1 a 0.

O Flamengo voltou a vencer o Corinthians por 1 a 0 nesta terça-feira, no Maracanã, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.





Depois de bater o rival pelo mesmo placar em Itaquera, o Rubro-Negro garantiu a nova vitória em casa com auxílio VAR. Aos 42 minutos da etapa final, Rodrigo Caio marcou de cabeça e o auxiliar marcou impedimento. Porém, após análise no vídeo, o gol foi confirmado.





Além do Flamengo, outras quatro equipes também já estão garantidas nas quartas: Bahia, Grêmio, Internacional e Palmeiras.





Nesta quarta-feira, Cruzeiro x Fluminense e Athletico-PR x Fortaleza disputam mais duas vagas. Na quinta, o duelo entre Santos e Atlético-MG define o último classificado.





A CBF vai sortear os confrontos das quartas de final na próxima segunda-feira, 10.





Fonte: Band