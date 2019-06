Curso de Gastronomia traz a Sobral palestra de Bia Leitão, participante do Top Chef

O Centro Universitário Inta (UNINTA), através do curso de Gastronomia, receberá a chefe de cozinha e participante do programa Top Chef, da Tv Record, Bia Leitão, que promoverá um bate-papo no evento intitulado “Rumos da Gastronomia”, que ocorrerá no dia 13 de junho, às 19h, no auditório central da instituição.





O Top Chef, da TV Record, se diferencia dos outros realities de gastronomia pela proposta de ser uma competição entre 16 chefes de cozinha que já atuam profissionalmente e se destacam no cenário gastronômico brasileiro. Bia Leitão representou o estado do Ceará.





A convidada compartilhará as suas experiências como chefe de cozinha e os rumos da gastronomia, em especial com a importância da valorização de pratos regionais e a relação entre a cozinha e a cultura.





O evento é aberto para o público em geral e tem vagas limitadas. Para se inscrever, os interessados devem preencher gratuitamente o formulário abaixo e levar, no dia da palestra, 1kg de alimento não perecível, que posteriormente será destinado a instituições de caridade.





Faça sua inscrição no formulário ou através do link http://uninta.vc/rumosdagastronomia