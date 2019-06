"Fui estuprada. E agredida por Neymar." Modelo Najila Mendes

Mulher que acusa Neymar de estupro dá sua primeira entrevista. Diz que foi a violência sexual aconteceu porque Neymar não quis usar preservativo.





"Fui vítima de estupro".





"Agressão juntamente com estupro".





"Eu conversei com ele com intuito sexual. Era um desejo meu. Ficou até claro para ele isso. Ele perguntou quando eu poderia ir. Disse 'no momento não posso por questões financeiras'. Não poderia ir. Também por agenda do meu trabalho. E daí ele sugeriu: 'eu posso resolver isso.





"Eu perguntei se ele trouxe preservativo e ele disse não. Então comentei que não aconteceria nada. Ele estava agressivo, bem diferente das mensagens. Ele começou a me bater e começou a me machucar. Pedi para ele parar e ele continuou. Ele me virou, cometeu o ato e continuou me batendo violentamente"





"Fiquei em estado de choque. Não consegui chorar e nem falar nada. Não consegui reagir no primeiro momento. Depois, se eu não falasse normalmente com ele, ele não falaria mais comigo e eu não poderia provar.





"Senti preconceito da parte dele. Ele só acreditou quando me viu machucada na foto (disse, em relação ao primeiro advogado que a defenderia, mas não mais trabalha com ela).





"Quero justiça, estou traumatizada e quero que o Neymar pague pelo que ele fez. Não precisava ter feito aquilo comigo."





Depoimento da modelo Najila Trindade Mendes de Souza.





Ela resolveu falar.





Deu entrevista ao SBT.





E garantiu que manterá a versão de estupro e agressão no depoimento marcado para amanhã na Sexta Delegacia da Mulher.