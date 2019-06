Espinhas no bebê é causado pelos hormônios da mãe

Seu bebê tem mais espinhas do que um aluno da oitava série?

Essa é uma prévia espinhosa da puberdade é incrivelmente comum, geralmente começando com 2 a 3 semanas de idade e afetando cerca de 40% de todos os recém-nascidos. Felizmente, é temporário e não incomoda um pouco o seu bebê. Aqui está o que fazer nesse meio tempo.





O que causa a acne do bebê?





Acredite ou não, como acontece com a acne adolescente, acredita-se que os hormônios sejam os principais culpados. No caso de recém-nascidos, no entanto, não são seus próprios hormônios que provavelmente estão provocando os problemas de espinha, mas os de mamãe - que ainda estão circulando na corrente sanguínea do bebê como um resquício da gravidez. Esses hormônios maternos estimulam as lentas glândulas produtoras de óleo do bebê, causando espinhas no queixo, testa, pálpebras e bochechas (e, às vezes, na cabeça, pescoço, costas e parte superior do tórax).





Além do mais, os poros na pele de um bebê ainda não estão totalmente desenvolvidos, tornando-os alvos fáceis para a infiltração por sujeira e o desabrochar das manchas. E os bebês normalmente têm pele muito sensível (alguns mais que outros), o que também pode ser um fator.





Como se livrar da acne do bebê





Infelizmente, não há muito o que fazer sobre a acne infantil, além de ser paciente. Algumas dicas de tratamento de acne bebê:





Não esprema, escolha ou esfregue a acne.





Limpe a área com água morna duas ou três vezes ao dia. Pat pele seca suavemente.





Não use sabão ou loção nas áreas afetadas.





Evite acne ou outros produtos de cuidados da pele destinados a adultos.





Tente remédios naturais acne bebê natural para tratá-lo: Algumas mães sugerem que esfregando a área afetada com o leite materno pode ajudar a acelerar o processo de cicatrização.





Pergunte ao seu médico sobre medicação prescrita ou de venda livre que pode ajudar e ser segura para o seu bebê.





É Baby Acne ou uma erupção?





Embora seja possível confundir a acne infantil com aquela outra condição comum da pele do recém-nascido, (milia são nódulos brancos minúsculos que costumam aparecer no rosto do bebê), os dois não são os mesmos.





Baby acne parece espinhas vermelhas, enquanto milia são minúsculos solavancos brancos ou whiteheads. Mas você precisa tratar as duas condições da mesma forma: com a lavagem, observação e espera.





Há também uma série de erupções cutâneas e outras condições de pele em recém-nascidos (que, ao contrário da acne neonatal, muitas vezes coçam e são desconfortáveis para o bebê e tendem a se espalhar para além do rosto). Alguns dos mais comuns:





Erupção no calor do bebê: esses agrupamentos de saliências vermelhas, pequenas e úmidas parecem semelhantes a acne e geralmente aparecem nos braços, nas pernas, na parte superior do peito e na área da fralda do bebê, além do rosto quando está quente lá fora. A pele geralmente sente coceira ou formigamento, o que pode deixar o bebê mais mal-humorado do que o normal.





Erupção das fraldas: essa erupção cutânea - causada por umidade, irritação e pouco ar na área da fralda do bebê - aparece como uma pele vermelha e irritada na (você adivinhou!) Área da fralda do bebê.





Cradle cap: Também chamado de dermatite seborréica, esses minúsculos inchaços vermelhos são menores que o acne e podem ser acompanhados por pele amarela, escamosa, que se parece com escamas, geralmente na cabeça (embora possa se espalhar para as sobrancelhas e parte superior do corpo também).





Eczema infantil: A pele parece seca, escamosa e vermelha, geralmente em manchas ao redor das bochechas e no couro cabeludo. A erupção, em seguida, se espalha, muitas vezes para cotovelos e atrás dos joelhos, e progride para espinhas cheias de líquido que pop.





Quando chamar o médico





Baby acne quase sempre desaparece por conta própria, sem intervenção. Mas chame a atenção de seu pediatra se os inchaços parecem estar infectados (por exemplo, a pele parece vermelha, você percebe inchaço ou corrimento, ou seu filho tem febre ou tem outros sintomas) ou se você suspeitar de uma reação alérgica ou eczema (que pode exigir um creme para evitar que a erupção se espalhe).





Quanto tempo dura a acne do bebê?





Baby acne geralmente limpa a qualquer momento a partir de algumas semanas ou alguns meses depois de sua primeira aparição quando seu bebê é de 6 meses de idade (o que acontece de ser um ótimo momento para agendar essas fotos profissionais) - deixando a pele do bebê bonito que você foi esperando em seu lugar.





E apenas no caso de você já estar se preocupando com o seu pequeno ser provocado no ensino médio, saiba que a acne do bebê não deixa sustos permanentes como a versão adulta pode, e não prevê futuros problemas de acne na adolescência.





(Portal Sou Enfermagem)