Google tem 20 vagas de emprego para o Brasil

As ofertas são em tempo integral.

O Google Brasil está com 20 vagas abertas para interessados em diversas áreas para posições em tempo integral. Todas as oportunidades são para trabalhar no escritório da empresa em São Paulo, capital.





Entre as vagas disponíveis há posições como representantes de vendas Google Could, executivo de contas, gerente de engenharia do cliente, gerente de operações com parceiros, entre outras vagas.





Infelizmente, para trabalhar no Google só indo para São Paulo ou Minas Gerais. Porém, como se trata de uma gigante, vale a pena analisar a mudança de local de trabalho, não é mesmo?





Para se inscrever nas vagas clique aqui