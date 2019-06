Real prepara oferta astronômica para superar Barça e levar Neymar

Merengues podem pagar 130 mi de euros (R$ 561 milhões) e incluir um astro da equipe, que pode ser James ou Bale. Time catalão segue sendo prioridade.





Fora da Copa América por lesão e vivendo dias turbulento fora dos campos, Neymar segue sendo notícia por sua qualidade dentro das quatro linhas.





Um dos principais jornais da Espanha, o "Mundo Deportivo" destaca em sua manchete desta quinta-feira que o Real Madrid fará uma proposta de 130 milhões de euros (R$ 561 milhões) ao PSG pelo jogador, além de incluir na negociação um nome de peso, que pode ser Gareth Bale ou James Rodríguez.





Os Merengues acenam ainda com a possibilidade de oferecer 30 milhões de euros (R$ 130 milhões) de salários ao brasileiro.





A prioridade de Neymar ainda é o Barcelona, clube no qual ganhou destaque no futebol europeu integrando o trio MSN com Messi e Suárez. Foram três temporadas ao lado dos ex-companheiros e inúmeros títulos no currículo, como a conquista da Liga dos Campeões, em 2014/15.





Por outro lado, o "Sport", da Catalunha, também estampa Neymar em sua capa nesta quinta-feira. No entanto, o diário diz que o atacante não deseja voltar a Paris para atuar pelo PSG. O jogador já teria anunciado a sua vontade ao presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi.





Na última segunda-feira, o mandatário, à revista "France Football", declarou que não vai mais tolerar atletas com "comportamento de popstars", além de ter sido duro ao analisar o futuro de Neymar na equipe, dizendo que "ninguém obrigou ele a assinar com o clube".





(R7)