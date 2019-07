SUSPEITO DE MATAR PROFESSORA SOBRALENSE ZOMBA DA FAMÍLIA DA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS

A imagem que você está vendo, é do indivíduo Rafael Silva Andrade, natural de Sobral, ultimamente morando em Anápolis Goiás . Ele é o principal acusado de matar a professora, Ayla Cardoso Pinto, 34 anos. O crime foi praticado pelo meliante a golpes de faca no decorrer da madrugada da terça-feira (16) em Anápolis, provavelmente quando a vítima dormia. Ayla conheceu o criminoso através da internet e saiu de Aracatiaçu, sua Terra Natal no último dia 04/07 para morar com o acusado. A família informou que, apesar de poucos dias, a vítima não gostou da companhia de Rafael e resolveu voltar para o Ceará, mas infelizmente, não conseguiu e acabou sendo morta. O mais revoltante, é que o bandido na certeza da impunidade ainda está fazendo contato com a família e zombando nas redes sociais. Numa postagem em sua página no Facebook, ele aparece com uma garrafa de cerveja e escreveu a seguinte frase: " Eu tento me confortar de alguma forma sei que estou errado, mas essa é única forma de fazer as coisas dentro de mim se acalmarem". A família está com medo diante de tamanha audácia do assassino e teme que algo venha acontecer durante o velório da moça. Rafael Andrade, continua foragido.





Com informações de Rota policial Anapolis