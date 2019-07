POLICIAIS MILITARES DA UNISEG SOBRAL PRENDEM HOMEM ACUSADO DE ROUBO

Policiais militares do Grupo de Apoio Tático da Uniseg Sobral prenderam um indivíduo por roubo na tarde de ontem (18).

A prisão ocorreu o acusado realizar um roubo na Rua Menino Deus, no centro de Sobral. Em posse do acusado foi encontrado os pertences roubados e o objeto utilizado como arma no crime. O indivíduo que já possuía dois mandados de prisão em aberto, foi autuado em flagrante e recolhido à penitenciária.