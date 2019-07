JOVEM É MORTA A TIROS NA ZONA RURAL DE RERIUTABA. TRÊS SUSPEITOS SÃO DETIDOS PELA PM

Uma jovem de 19 anos foi executada a tiros na noite da segunda (29), na zona rural do município de Reriutaba. O crime aconteceu por volta das 21h40 no distrito de Amanaiara. A vítima foi identificada como Maria Edilene Azevedo dos Reis. De acordo com informações do Tenente M. Neto, a jovem estava conversando com amigos na Pracinha do bairro onde reside, quando chegaram quatro indivíduos ocupando duas motos e sem falar nada passaram a disparar em direção a vitima, evadindo-se em seguida. Os policiais do Destacamento de Reriutaba chegaram ao local e socorreram a vitima ainda com vida ao Hospital, porém pouco depois a mesma veio a óbito devido a gravidade dos ferimentos.





Logo em seguida foi montado uma grande operação de caça aos assassinos que envolveu policiais dos Destacamentos de Reriutaba, Varjota, Pires Ferreira, além da Força Tática, todos sob o Comando do Tenente M. Neto.





As diligencias seguiram pela madrugada, sendo que por volta das 02h00 três suspeitos foram detidos no bairro Açude do Mato, na periferia de Reriutaba.





Os suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Sobral onde deverão responder por crime de homicídio.





