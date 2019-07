Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Esse incêndio criminoso ocorreu em Taperuaba na tarde de segunda (29) e o lixo queimou mais de 3 horas próximo

ao lençol freático do poco profundo da prefeitura e próximo ao sangradouro do açude do distrito.

Um fogo do mesmo tipo deu origem a um grande incêndio no distrito na última quinta feira, dia 25."