Presos em Pernambuco bandidos que explodiram agência do Bradesco na cidade de Salitre

Uma operação conjunta de policiais militares do Ceará e de Pernambuco resultou na prisão de dois integrantes da quadrilha de assaltantes de bancos que atacou a cidade de Salitre (a 557Km de Fortaleza), na madrugada da última segunda-feira (29), e explodiu a agência do Bradesco. Os criminosos foram capturados durante uma abordagem a uma caminhoneta na rodovia BR-428, no Município de Petrolina (PE).





Os dois suspeitos trafegavam em uma caminhonete modelo Ranger, preta, de placas ETA-3200 (PE), quando foram abordados por policiais. Dentro do veículo os policiais encontraram cerca de R$ 38 mil em espécie, o que despertou a suspeita dos militares. Os dois homens passaram a ser interrogados e acabaram confessando a participação no roubo em Salitre.





Logo depois, a dupla, identificada como Luiz Carlos Oliveira Gonçalves, 35 anos, o “Paulista”; e José Eilson Oliveira da Conceição, 32 anos, o “Baiano”, confessou onde a quadrilha havia se escondido após o roubo no Ceará. O bando havia escondido explosivos e outros apetrechos do crime em um sítio na Serra do Cavaco, na zona rural do Município de Araripina (PE).





Explosivos





Policiais cercaram o local, mas os comparsas da dupla presa já haviam fugido de lá. No local foram encontrados cerca de 78 emulsões explosivas, cordão detonante e centenas de grampos metálicos que os ladrões espalham nas estradas para furar os pneus das viaturas policiais.





A Polícia pernambucana já tem pistas para identificar o restante da quadrilha.





O assalto





Na madrugada da última segunda-feira (28), uma quadrilha composta por cerca de 10 homens atacou a cidade de Salitre, disparou tiros de fuzil contra a sede do Destacamento da PM e, simultaneamente, explodiu os caixas eletrônicos da agência do Bradesco, concretizando o décimo ataque a banco no Ceará neste ano.





Na fuga, os bandidos teriam fugido em direção ao estado de Pernambuco, onde, ontem (30), dois dos criminosos acabaram presos na BR-428, em Petrolina.





(Fernando Ribeiro)