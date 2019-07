PF investiga desvio de dinheiro público em Rondônia

Contratos para manutenção de rodovia federal eram superfaturados.



A Operação Mão Dupla foi deflagrada hoje (10) pela Polícia Federal (PF), para investigar desvios de recursos públicos, por meio de superfaturamento em contratos de manutenção e conservação da rodovia BR 364, em Rondônia.



As investigações apuraram que foram firmados contratos entre o Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (Dnit) e a empresa investigada, no valor superior a R$ 186 milhões.



Há indícios de facilitação de servidores públicos na aprovação das medições apresentadas pela empresa investigada e detectados serviços prestados com qualidade inferior à contratada e pagamento por serviços não executados.



Policiais federais cumpriram sete mandados de prisão e dez de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereços nos estados de Rondônia e do Acre.



Além dos mandados, foi solicitado o bloqueio de mais de R$ 10 milhões, que seriam liberados irregularmente em favor da empresa investigada.





(Agência Brasil)